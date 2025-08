L’agente di Insigne apre al ritorno al Napoli: “Ad ora no, ma ci sarebbero i presupposti e il gradimento”

Lorenzo Insigne di nuovo al Napoli? L’idea è suggestiva, ma al momento appare difficilmente realizzabile, nonostante ci sarebbero, almeno sulla carta, delle condizioni favorevoli per un ritorno dell’ex capitano azzurro laddove è divenuto una bandiera.

A chiarire questo aspetto è stato il suo agente, Andrea D’Amico, che nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Insigne a Napoli? In questo momento no, ci sarebbero i presupposti tecnici e tattici. Il presidente vuole continuare per un nuovo corso e continua questo new deal, credo che prevalga questa linea. Però a livello umano c’è questo gradimento”.

Sul caso Lookman, D’Amico ha aggiunto: “L’Atalanta dovrebbe prendersela con qualche società che fa azioni di disturbo su Lookman, l’Inter ha fatto l’offerta. Leggo che il giocatore aveva un accordo con l’Atalanta per una sua uscita. Ricordiamoci che un giocatore può rescindere un contratto dopo il caso Diarra. Lookman potrebbe rescindere e l’Atalanta poi avrà un risarcimento. L’abolizione dell’articolo 17 vige sulla libera circolazione dei cittadini in Europa, Lookman è extracomunitario, ma ci sono equiparazioni giurisprudenziali che accomunano lavoratori comunitari a chi no. Ricordiamoci però che i giocatori non sono pezzi di legno, ma sono persone”.

Va ricordato che Lorenzo Insigne è attualmente senza squadra dopo l’esperienza in Canada con il Toronto FC, dove ha giocato anche Federico Bernardeschi, oggi al Bologna allenato da Vincenzo Italiano. In questo momento fra l’altro il Napoli, come sostiene l’agente, cerca proprio giocatori adatti a ricoprire quel ruolo. Resta da capire se il club partenopeo possa credere ancora in lui nonostante abbia una linea di mercato differente, più orientata verso i giocatori maggiormente futuribili.