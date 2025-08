ESCLUSIVA SI Zanimacchia al Modena: operazione in chiusura. I dettagli

In Serie B ha dimostrato a più riprese di poter fare la differenza. E dopo l’esperienza con la maglia della Cremonese (culminata brillantemente con la promozione in A dopo la finale playoff), l’esterno offensivo Luca Zanimacchia torna in cadetteria, sposando la causa del Modena, guidato quest’anno da Andrea Sottil. Buon colpo dei canarini.

L’operazione si chiude con un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.