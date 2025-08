Inter, Zanetti spiega: “Con Lautaro risolto parlando. Zero titoli nel 2025? Ci vuole equilibrio”

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato una intervista a Clank nel corso della quale ha parlato dell’ultima annata nerazzurra: “Abbiamo un grande dialogo con tutta la dirigenza. Presidente, da, assistente ds, allenatore. Se sai cosa fare è più semplice. Noi inquadriamo un futuro sponsor, facciamo la riunione… mi piace molto questa parte. Stagione senza titoli ma bilancio positivo, come funziona? Devi sempre avere un equilibrio. Lo scorso anno non abbiamo vinto titoli, ma la stagione economicamente è stata molto positiva: finale di Champions, mondiale. Sono risorse che ci servono per affrontare la nuova stagione. Siamo sempre alla ricerca di competitività e da 4-5 anni ci stiamo riuscendo. Finali Europa League, scudetti. Siamo sempre molto vicini, a volte vinci a volte no. Devi sempre mantenere il livello sportivo e la crescita del club”.

Parlando poi di Lautaro Martinez, spiega: “Lautaro ha un grande senso di appartenenza, sta facendo bene nel club. Mi rende molto felice il suo cammino. Mi ricorda quando ho iniziato io. Quando lo abbiamo comprato giocava nel Racing, ti rendi conto che quando compri un giovane non sai cosa può darti. Abbiamo fatto un investimento pensando che nel tempo sarebbe cresciuto. E lo ha fatto. Ti ascolta, si allena in modo molto professionale, ha senso di appartenenza, è il capitano, oggi inizia la settima stagione. Se guardiamo indietro… speravamo che facesse questo tipo di percorso. Ricordo in argentina, aveva fatto tripletta, lo hanno intervistato e ha detto: in verità non è la mia migliore partita. Dico a tutti: questo è un ragazzo pronto, nonostante l’età. L’intervista al Mondiale per Club? E’ stato tutto molto veloce. Finisce la partita e ha il microfono. Si tratta sempre di sistemare le cose. Ora stiamo preparando la nuova stagione. Lo capisco perché è stato un momento così. Ricade tutto su di te. L’importante è ricostruire. Hanno postato una foto con Calhanoglu. Le cose si risolvono parlando. Ora siamo tutti concentrati sulla nuova stagione”.

Sul divorzio da Inzaghi: “Prima di tutto Simone in 4 anni ha fatto un lavoro straordinario. Sempre un ottimo rapporto. Eravamo tutti concentrati sulla finale di Champions. Nessuno si è fermato a pensare a quello che poteva succedere dopo. Distrazione? Non so, ma è andata così. È stata data tanta attenzione a questa cosa perché abbiamo perso. Grazie a Simone per tutto quello che ha fatto”.

La scelta di Chivu: “Prima di tutto, parlando con il presidente, il direttore sportivo, serviva un profilo che era di casa, che conosceva l’ambiente. Mio compagno, ha personalità. Quando trovi una persona che ha tutte queste cose che cerchi, è l’ideale. Abbiamo provato con Samuel, ma non se la sentiva prima del mondiale di prendere questa decisione .