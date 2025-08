Weah, addio senza rancore: “Per sempre grato alla Juventus”

Dopo l’annuncio del trasferimento al Marsiglia, l’ormai ex esterno della Juventus Timothy Weah ha affidato a una lettera aperta sul proprio profilo Instagram l’addio ai bianconeri.

Ecco cosa ha scritto: “Da un ragazzino che sogna il grande palco, a indossare i bianconeri della Juventus. Grazie per aver reso reale quel sogno. Sarò sempre grato a questa società, ai miei compagni, ai tifosi e alla bellissima città di Torino.

Ai miei fratelli nello spogliatoio grazie per avermi abbracciato e spinto ogni giorno. Abbiamo costruito qualcosa di vero, e lo porterò sempre con me. Ai torinesi…… il vostro calore e il vostro amore hanno fatto sentire questa città come a casa fin dal primo giorno. Grazie a tutti i tifosi per il vostro incrollabile supporto e dedizione al distintivo. Sarò per sempre uno juventino!!!! Grazie di cuore. Per sempre grato. Con amore, Tim”.