ESCLUSIVA SI Pedullà: “Tutto confermato: Idzes e Candé dal Venezia al Sassuolo, i dettagli”

Jay Idzes e Fali Candé entrambi dal Venezia al Sassuolo. La clamorosa doppia svolta che vi avevamo raccontato in assoluta esclusiva nella notte tra il 1 e il 2 agosto quando Alfredo Pedullà ha anticipato la doppia irruzione del club emiliano tornato in Serie A.

Un’autentica sorpresa in quei giorni. Adesso stiamo andando a dama, la valutazione di Idzes è sempre stata tra gli 8 e i 9 milioni, quella di Candé di circa tre. Idzes era stato mandato al Genoa, ma non c’erano margini. Il Torino avrebbe fatto l’operazione Idzes, come già raccontato, soltanto se avesse ceduto Coco, ma per il difensore centrale ha sempre chiesto non meno di 20 milioni (bonus compresi) e nessuno ha offerto quella cifra. Su Candé ci aveva provato il Verona, primo club a muoversi, ma la doppia operazione ha messo il Sassuolo in una posizione di privilegio anche per la disponibilità economica dimostrata con il Venezia. Ora siamo ai dettagli, una doppia svolta svelata diversi giorni fa.