Primavera, segui su Sportitalia Torino-Milan: le formazioni ufficiali

di
Il Torino e il Milan Primavera sono pronti per affrontarsi nella seconda semifinale del torneo “Mamma e Papà Cairo”. Calcio d’inizio alle 21:00, segui in diretta Torino-Milan Primavera sul canale 60 Sportitalia. Qui il link per vedere la gara in streaming.

Di seguito le formazioni ufficiali.

TORINO: Siviero, Carrascosa, Desole, Politakis, Gabellini, Barranco, Zaia, Galantai, Kirilov, Sabone, Carvalho. A disp. Santer, Cereser, Pellini, Camatta, Ferraris, Cacciamani, Fiore, Conzato, Kugyela, Falasca, Sandrucci, Da Costa, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Luongo. All. Fioratti.

MILAN: Longoni, Borsani, Mancioppi, Lontani, Nolli, Pagliei, Cullotta, Pandolfi, Castiello, Perera, Scotti. A disp. Bianchi, Cappelletti, Baldacchino, Angelicchio, Del Forno, La Mantia, Domnitei, Petrone, Vechiu, Di Siena. Giovanni Renna.

