Donnarumma che farà? Un tifoso dello United lo chiede ad Amorim, la sua reazione

La situazione di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain si fa sempre più tesa. Nonostante il suo contratto scada nel 2026, non ci sono stati segnali di un rinnovo e il club francese ha recentemente alimentato le speculazioni, investendo una cifra considerevole per acquistare il portiere Lucas Chevalier.

Questo scenario ha scatenato una serie di voci riguardo al futuro del portiere della Nazionale italiana. Si parla di un suo possibile ritorno in Serie A, di un trasferimento al Bayern Monaco o addirittura di un approdo in Premier League. Donnarumma è considerato un’ottima opportunità di mercato da molti club, proprio a causa della sua incerta situazione contrattuale. In Italia è stato accostato ad Inter e Juventus soprattutto, anche se nessun club ha presentato concrete offerte o provato affondi.

Tra le squadre interessate c’è anche il Manchester United. I tifosi dei Red Devils, delusi dalle prestazioni di André Onana, sperano che Donnarumma possa essere il suo successore. L’allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, è stato recentemente interpellato da un tifoso in merito a questa possibilità.

Nel video, diventato virale sui social, si vede un tifoso che chiede ripetutamente all’allenatore se il club acquisterà Donnarumma: “Ruben, prendiamo Donnarumma?”, chiede due volte. Amorim ha reagito con una risata, cercando di sviare la conversazione senza dare una risposta definitiva sulla questione.