Paulo Sousa, esperienza vincente negli Emirati Arabi: è l’allenatore dell’anno. Premiato anche Azmoun

Paulo Sousa è stato nominato Allenatore dell’Anno negli Emirati Arabi Uniti. Dopo una stagione memorabile in cui ha vinto quattro titoli, Paulo Sousa è stato nominato Allenatore dell’Anno nella UAE Pro League.

Con lo Shabab Al-Ahli infatti, l’ex allenatore di Fiorentina e Salernitana ha battuto il record per la striscia di imbattibilità più lunga nella storia del calcio emiratino con 33 partite senza sconfitte, diventando anche la striscia di imbattibilità più lunga al mondo nel 2024/25. Ha anche stabilito il record per il maggior numero di gol segnati (114) e per il maggior numero di trofei vinti in una singola stagione da un club degli Emirati Arabi Uniti: la UAE Pro League, la President’s Cup, la UAE Super Cup e l’UAE/Qatar Challenge Shield.

Lo Shabab ha dominato i premi assegnati dalla lega, con il premio di Miglior Portiere assegnato ad Hamad Almeqebaal e appunto quello di Miglior Giocatore ad Azmoun, oltre che quello di Golden Boy a Guilherme da Silva.