MotoGP, Austria: Marc Márquez ancora il grande favorito, Bagnaia può dire la sua

Dopo la sosta estiva, la MotoGP è pronta a tornare in pista. Questo weekend si terrà il Gran Premio d’Austria, sul circuito del Red Bull Ring. Scopriamo insieme i favoriti per la vittoria finale!

Le caratteristiche del circuito che sorge nella Stiria si adattano quasi perfettamente alle peculiarità della Ducati e, non a caso, la scuderia di Borgo Panigale ha quasi sempre fatto benissimo in Austria. Sarà ancora una volta battaglia tra “Rosse”? La stagione di Marc Márquez è stata finora praticamente perfetta e i suoi 381 punti raccolti ne sono la prova. Lo spagnolo ha un vantaggio di ben 120 punti sul secondo, il fratello Alex e di 168 punti sul terzo, Francesco Bagnaia.

Inutile dire che il favorito principale alla vittoria della prossima tappa del Gran Premio è sicuramente Marc Márquez: l’eventuale affermazione del Cabroncito pagherebbe su Planetwin365 1,35 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 1,40.

In cerca di riscatto Alex Márquez dopo la caduta di Brno. Il pilota spagnolo, come abbiamo anticipato, è secondo in classifica iridata e vuole provare a giocarsi tutte le sue carte da qui fino alla fine della stagione. La possibilità che Alex Márquez vinca il Gran Premio d’Austria è pagata su Planetwin365 a 5; su WilliamHill e Betclic 8.

Il circuito del Red Bull Ring porta bene a Francesco Bagnaia. Il pilota torinese ha vinto le ultime tre gare disputate in Austria e ricerca uno storico quarto successo di fila: su Planetwin365, l’affermazione di Bagnaia questo weekend è bancata a 7,50; su Betclic e WilliamHill 6,50.

In crescita l’Aprilia, che con Marco Bezzecchi ha conquistato il secondo gradino del podio in Repubblica Ceca. Su questo tracciato, le recenti prestazioni della scuderia di Noale non sono state memorabili ma ora le cose potrebbero cambiare: su Planetwin365, la vittoria di Bezzecchi in Austria pagherebbe 11,00 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 15,00.

Dopo le vicissitudini a causa degli infortuni, Jorge Martin è tornato in pista a Brno, centrando un settimo posto che lascia sicuramente ben sperare. Il successo dello spagnolo al Red Bull Ring sarebbe abbastanza clamoroso, ma molto remunerativo: parliamo di ben 31,00 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 15,00.

Da tener d’occhio anche la KTM, reduce da un terzo posto importante a Brno con Pedro Acosta: la possibilità che il 21enne vinca il Gran Premio d’Austria pagherebbe su Planetwin365 21,00 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 18,00.