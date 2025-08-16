SI HD

ESCLUSIVA SI Roma, Cristante: “Siamo pronti. Gasperini? Abbiamo le idee chiare”

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha parlato in esclusiva a Sportitalia dopo la sfida contro il Neom: “Alla fine abbiamo lavorato tanto, stiamo iniziando a comprendere cosa vuole il mister, il suo gioco, tutto quanto, e penso siamo a buon punto. Siamo pronti per il campionato, si inizia”.

Sulla sfida contro il Bologna: “Difficile? Sì, sarà una partita dura, difficile. Noi siamo pronti, abbiamo fatto un’ottima preparazione. Gasperini? Con lui si lavora tanto sul campo e abbiamo le idee molto chiare, sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Dobbiamo andare forte, è un modo di giocare che richiede tanta intensità, lo sappiamo e dobbiamo far bene”.

Sul mercato: “Non è facile iniziare il campionato con il mercato ancora aperto: arriverà qualcuno, qualcuno saluterà, non lo so, però insomma, siamo concentrati sul campionato”.

