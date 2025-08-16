SI HD

Inter-Olympiacos, infortunio per Federico Dimarco: le sue condizioni

Dopo aver segnato – pochi minuti prima – il gol del vantaggio dell’Inter nell’amichevole contro l’Olympiacos che si sta disputando allo stadio San Nicola di Bari, Federico Dimarco ha avuto un problema fisico costringendo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu al cambio. Poco prima della mezz’ora infatti l’esterno italiano ha abbandonato il campo per fare posto a Luis Henrique.

Secondo i primi controlli effettuati sul campo, Dimarco è stato sostituito precauzionalmente a causa di una contusione alla coscia destra. Da valutare dunque le sue condizioni nelle prossime ore.

