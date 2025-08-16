SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Roma-Neom, le formazioni ufficiali. Le ultime dallo spogliatoio giallorosso (VIDEO)

Roma-Neom, le formazioni ufficiali. Le ultime dallo spogliatoio giallorosso (VIDEO)

di
Roma-Neom, le formazioni ufficiali. Le ultime dallo spogliatoio giallorosso (VIDEO)

D𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐨𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐄𝐎𝐌 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐬 𝐑𝐨𝐦𝐚. 𝐀𝐧𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐢𝐨𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 Ylenia Frezza 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐑𝐎𝐌𝐀-𝐍𝐄𝐎𝐌 𝐬𝐮 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚.

Di seguito le scelte di Gian Piero Gasperini e Christophe Galtier:

Roma (3-5-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini. Neom (4-4-1-1): Bulka; Malik, Hegazy, Zeze, Abdi; Bouabre, Koné, Abbas, Benhrama; Hajji; Lacazette. All.: Galtier.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×