Roma-Neom, le formazioni ufficiali. Le ultime dallo spogliatoio giallorosso (VIDEO)

D𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐨𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐄𝐎𝐌 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐬 𝐑𝐨𝐦𝐚. 𝐀𝐧𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐢𝐨𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 Ylenia Frezza 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐑𝐎𝐌𝐀-𝐍𝐄𝐎𝐌 𝐬𝐮 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚.
Di seguito le scelte di Gian Piero Gasperini e Christophe Galtier:
Roma (3-5-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini. Neom (4-4-1-1): Bulka; Malik, Hegazy, Zeze, Abdi; Bouabre, Koné, Abbas, Benhrama; Hajji; Lacazette. All.: Galtier.
Visualizza questo post su Instagram