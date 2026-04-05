Basta Che Adams: scatto salvezza del Torino, il Pisa resta giù

È sufficiente un gol del subentrato Che Adams al Torino di Roberto D’Aversa che permette ai granata di compiere un balzo salvezza che fa respirare. Battuto il Pisa, che resta ultimo con il Verona.

È sufficiente un gol del subentrato Che Adams al Torino di Roberto D’Aversa che permette ai granata di compiere un balzo salvezza che fa respirare. Battuto il Pisa, che resta ultimo con il Verona.

Il Pisa cade: Che Adams lancia il Torino

Il primo tempo si è rivelato estremamente deludente, con ritmi lenti e poche occasioni da entrambe le parti. Nessuna delle due squadre è riuscita a costruire azioni davvero pericolose, rendendo i primi 45 minuti praticamente privi di spunti interessanti. Il Pisa, bisognoso di punti, non ha mai impensierito seriamente il portiere avversario, ma anche il Torino non ha fatto molto meglio.

Nella ripresa si è visto un leggero miglioramento da parte degli ospiti, che hanno gestito maggiormente il possesso palla senza però riuscire a concretizzare. L’episodio chiave arriva dopo un’occasione fallita dal Pisa: il Torino trova il gol decisivo al minuto 80 grazie a un’azione ben costruita e finalizzata da Che Adams su passaggio di Pedersen.

Nel finale, gli ospiti sfiorano il raddoppio mentre il Pisa tenta un assalto disordinato che non porta risultati. La squadra di casa resta così bloccata all’ultimo posto della classifica, mentre il Torino conquista tre punti preziosi che lo allontanano dalla zona pericolosa.