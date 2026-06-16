Calcioscommesse, Ravaglioli del Bologna Primavera squalificato 6 mesi: 3 mesi commutati in altri provvedimenti

Tommaso Ravaglioli, giovane calciatore del Bologna Primavera, è stato sanzionato dal giudice sportivo per aver effettuato scommesse su competizioni calcistiche. Decisive, ai fini della riduzione della pena, l’autodenuncia, la collaborazione con la Procura federale e l’avvio di un percorso terapeutico.

L’attaccante classe 2006 Tommaso Ravaglioli, attualmente in forza al Bologna Primavera, è stato sanzionato dal giudice sportivo per aver violato le norme federali in materia di scommesse. Il provvedimento disciplinare è arrivato dopo l’accertamento di una serie di puntate effettuate su competizioni calcistiche nazionali e internazionali tra la fine del 2024 e il dicembre 2025, comportamento espressamente vietato ai tesserati dalle disposizioni della Federazione.

La squalifica di Ravaglioli

Secondo quanto riportato nel dispositivo, il giocatore dovrà pagare un’ammenda di 5 mila euro e scontare una squalifica di sei mesi, tre dei quali saranno commutati in prescrizioni alternative. La decisione tiene conto della collaborazione fornita dall’atleta durante l’istruttoria e delle circostanze emerse nel corso del procedimento.

Lo sconto sulla pena

Determinante, infatti, è stata la scelta di Ravaglioli di autodenunciarsi, d’intesa con il Bologna, assumendosi la piena responsabilità delle proprie azioni. Questo atteggiamento ha consentito una riduzione della sanzione rispetto a quanto previsto nei casi ordinari. Inoltre, il giovane calciatore ha accettato di intraprendere un percorso terapeutico finalizzato alla cura della ludopatia, elemento centrale delle prescrizioni alternative stabilite dal giudice sportivo. La vicenda conferma la linea rigorosa adottata dalla giustizia sportiva nel contrasto alle violazioni delle regole sulle scommesse.