Live Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 05 agosto: Fiorentina, al lavoro con il Real Madrid per Mastantuono. Roma, continua l’operazione Molina

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 05 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:10 Esterno offensivo: Nusa del Lipsia e Fofana dell’Olympique Lione restano i due nomi, la Roma per ora non intende escluderne uno per andare sull’altro. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:05 Molina–Roma: i lavori proseguiranno nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Sow–Genoa: confermata l’anticipazione di Blick. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Esclusiva: Njie, il Torino rifiuta un’offerta del Crystal Palace. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Il Trabzonspor annuncia: “Iniziate le trattative per Salah“.

07:25 Il Galatasaray resta fortemente interessato a Leao, come anticipato nei giorni scorsi. Il portoghese non ha ancora aperto alla Turchia nonostante l’ingaggio promesso e la volontà dei club che lo seguono da vicino. Se ne riparla dopo la tournée, Fenerbahce al momento fermo dopo il viaggio a Milano della scorsa settimana. La concorrenza tra i due club resta accesa. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:15 Al Diriyah offre un prestito annuale ad Al Hilal per Malcolm. Il club di Inzaghi aperto a fare partire il brasiliano che non ha ancora accettato la destinazione. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Fiorentina e Real Madrid al lavoro per risolvere tutti i dettagli per Mastantuono in viola. Si cerca soluzione per il diritto di riscatto e contro riscatto con bonus e opzioni. Il pagamento dell’ingaggio sarà diviso tra i due club e si sta cercando una soluzione sulle percentuali di pagamento per ciascun club. La fumata bianca definitiva dovrebbe arrivare entro domani con conseguente arrivo a Firenze del giocatore. Così Flavio Ognissanti.

07:05 Confermato il tentativo di Al Ittihad svelato in mattinata per Mo Salah. L’attaccante ha un accordo in definizione con il Trabzonspor, ma il club saudita ha presentato un’offerta al rialzo al suo agente in queste ore. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:00 Molina–Roma: prima richiesta Atletico Madrid 15 più 5, ma si può scendere di 3-4 milioni. Molina ha aperto al trasferimento. Così il nostro Alfredo Pedullà.