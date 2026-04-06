Napoli-Milan, stasera il big match: le probabili formazioni

Napoli-Milan accende la corsa scudetto dopo il successo dell’Inter sulla Roma: al Maradona una sfida pesantissima tra ambizioni, emergenza azzurra e dubbi offensivi rossoneri che può cambiare gli equilibri della volata finale del campionato.

Il lunedì di Pasquetta mette in scena una sfida che sa di snodo decisivo nella corsa scudetto. Allo stadio Diego Armando Maradona, l’altro big match della 31ª giornata vede affrontarsi Napoli e Milan, con in palio punti pesantissimi che potrebbero ridefinire la gerarchia alle spalle dell’Inter, che nel frattempo ha stravinto il suo match contro la Roma.

Se non è una partita decisiva, poco ci manca: chi uscirà vincitore potrebbe diventare la principale antagonista dei nerazzurri nella volata finale.

La situazione in casa Milan

Il Milan arriva all’appuntamento con sensazioni positive e con una rosa quasi al completo. L’unica assenza certa per Massimiliano Allegri è quella di Matteo Gabbia, mentre per il resto il tecnico rossonero può contare su numerose soluzioni, soprattutto nel reparto offensivo. Il vero rebus riguarda infatti l’attacco, dove cinque giocatori si contendono due maglie.

Nelle ultime ore, secondo le indicazioni provenienti dalle prove tattiche, sta guadagnando terreno Niclas Füllkrug, possibile sorpresa dal primo minuto. Insieme a lui è stato testato Christopher Nkunku, una coppia che, se confermata, lascerebbe inizialmente in panchina nomi pesanti come Christian Pulisic, Rafael Leão e Santiago Gimenez. Una scelta che racconta la profondità della rosa rossonera e la volontà di Allegri di sorprendere il Napoli con soluzioni meno prevedibili.

La situazione in casa Napoli

Situazione opposta per il Napoli, alle prese nuovamente con una vera emergenza. Antonio Conte deve rinunciare a cinque pedine fondamentali: Romelu Lukaku, Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Amir Rrahmani e Vergara. L’emergenza difensiva ha spinto il tecnico a studiare soluzioni alternative, tra cui una linea arretrata interamente mancina davanti a Vanja Milinkovic-Savic. L’idea è quella di schierare Mathías Olivera, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, con Leonardo Spinazzola e Gutierrez sugli esterni, scelta già premiata nelle scorse settimane.

Probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.