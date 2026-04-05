Mantova, rivelazione Salouma Coulibaly: chi è il trascinatore della Primavera virgiliana

Salouma Coulibaly, classe 2008, arrivato a gennaio, il giovane talento francese ha cambiato il destino della Primavera virgiliana: gol decisivi, promozione sfiorata e tanti osservatori già sulle sue tracce dopo una rimonta da sogno in campionato.

Classe 2008, francese, arrivato a gennaio, si chiama Salouma Coulibaly e si sta rivelando un vero e proprio trascinatore per la formazione Primavera del Mantova. In prova da diverso con i virgiliani, il direttore sportivo mantovano Leandro Rinaudo, da gennaio il calciatore 18enne ha svoltato la stagione biancorossa.

Cinque partite, quattro reti per Coulibaly, che da quando è arrivato al Mantova è stato un punto di riferimento per la formazione Primavera, ma ha anche avuto la fortuna di essere sempre aggregato alla squadra di mister Francesco Modesto. Una vera e propria intuizione del club e del diesse, che hanno messo a segno un gran colpo.

Coulibaly decisivo

Nella gara di Primavera 3 contro la Triestina (22^ ed ultima giornata del girone A), Salouma ha segnato l’ennesima rete firmando la qualificazione del Mantova allo spareggio promozione del torneo giovanile. Il giocatore francese ha trascinato la squadra a vincere il campionato.

I virgiliani grazie anche ai gol del calciatore classe 2008 sono riusciti in una clamorosa rimonta in vetta alla graduatoria, superando all’ultima giornata l’ex capolista Pro Patria. Una piccola impresa che ha fatto luccicare gli occhi al club lombardo, ma non solo. Ora, infatti, Salouma Coulibaly è già sotto la lente d’ingrandimento di diversi club.

Tanti club osservano il giocatore

Diverse società di Serie A e non solo hanno infatti già inviato i propri osservatori per guardare da vicino le movenze di questo calciatore. In particolare, in Serie A, Genoa, Fiorentina e Bologna hanno chiesto informazioni. Dall’estero invece due club attenti ai giovani talenti come Lille e Bruges si sono adoperati per vederlo in azione dal vivo.

Finora, comunque, i contatti più seri ci sono stati con il Genoa e il Lille.