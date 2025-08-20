Esclusiva – Juventus, proposto Rabiot ma non solo ai bianconeri

Adrien Rabiot vorrebbe tornare. Dove? Alla Juve. Nelle ultime ore il centrocampista ha avuto un colloquio con Giorgio Chiellini, mettendosi a disposizione dopo la rottura del rapporto con l’Olympique Marsiglia. Chiellini ha memorizzato, ma nel frattempo – perfezionata la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest – Comolli sta mantenendo i contatti con O’Riley del Brighton.

Rabiot proposto anche all’Inter

Così il nostro Alfredo Pedullà su X: