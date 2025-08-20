SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Esclusiva – Juventus, proposto Rabiot ma non solo ai bianconeri

Esclusiva – Juventus, proposto Rabiot ma non solo ai bianconeri

di

Adrien Rabiot vorrebbe tornare. Dove? Alla Juve. Nelle ultime ore il centrocampista ha avuto un colloquio con Giorgio Chiellini, mettendosi a disposizione dopo la rottura del rapporto con l’Olympique Marsiglia. Chiellini ha memorizzato, ma nel frattempo – perfezionata la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest – Comolli sta mantenendo i contatti con O’Riley del Brighton.

Rabiot firma col Marsiglia insieme al presidente Longoria
Adrien Rabiot centrocampista dell’Olympique Marsiglia

 

Rabiot proposto anche all’Inter

Così il nostro Alfredo Pedullà su X:

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×