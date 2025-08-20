Fiorentina, Beltran verso la cessione: testa al Polissya

Tra campo e mercato l’esordio stagionale della Fiorentina si avvicina sempre di più. I viola affronteranno a Presov il Polissya nella gara d’andata del playoff di Conference League. Un match nel quale i gigliati non potranno contare su Lucas Beltran, l’argentino oramai da tempo fuori dai piani di Stefano Pioli non è stato convocato e potrebbe presto lasciare, direzione Cska Mosca, con i russi che offrono 11 milioni.

Fiorentina, Beltran out: Piccoli prima scelta

Operazione per la quale serve però ancora l’ok del giocatore. Con Beltran in uscita la Fiorentina valuta poi il profilo di Roberto Piccoli del Cagliari, avversario alla prima in Serie A. Con i viola che hanno già avuto i primi contatti con il club sardo che dell’attaccante fa una valutazione di 25 milioni di euro. Un profilo perfetto quello di Piccoli sia per affiancare che Kean che per esserne il primo sostituto. Con la viola che segue poi sempre anche i profili di Ioannidis e di Ilenikhena. Che restano però soltanto alternative all’attaccante del Cagliari. Fiorentina che ora dovrà però indirizzare la testa al campo con il Polissya che incombe e la necessità di chiudere la pratica già nella gara d’andata per evitare di soffrire come nella scorsa stagione con la Puskas Academia. Un match quello contro gli Ucraini da non sbagliare per la banda Pioli che vuole iniziare al meglio anche per arrivare carichi alla prima di campionato contro il Cagliari.

I convocati per il Polissya

La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Polissya:

1) BRASCHI Riccardo

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) DZEKO Edin

6) FAGIOLI Nicolò

7) FAZZINI Jacopo

8) FORTINI Niccolò

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) KEAN Moise Bioty

12) KOŠPO Eman

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARÍ VILLAR Pablo

17) MARTINELLI Tommaso (P)

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia