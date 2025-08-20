Fiorentina, Beltran verso la cessione: testa al Polissya

Tra campo e mercato l’esordio stagionale della Fiorentina si avvicina sempre di più. I viola affronteranno a Presov il Polissya nella gara d’andata del playoff di Conference League. Un match nel quale i gigliati non potranno contare su Lucas Beltran, l’argentino oramai da tempo fuori dai piani di Stefano Pioli non è stato convocato e potrebbe presto lasciare, direzione Cska Mosca, con i russi che offrono 11 milioni.
Fiorentina, Beltran out: Piccoli prima scelta
Operazione per la quale serve però ancora l’ok del giocatore. Con Beltran in uscita la Fiorentina valuta poi il profilo di Roberto Piccoli del Cagliari, avversario alla prima in Serie A. Con i viola che hanno già avuto i primi contatti con il club sardo che dell’attaccante fa una valutazione di 25 milioni di euro. Un profilo perfetto quello di Piccoli sia per affiancare che Kean che per esserne il primo sostituto. Con la viola che segue poi sempre anche i profili di Ioannidis e di Ilenikhena. Che restano però soltanto alternative all’attaccante del Cagliari. Fiorentina che ora dovrà però indirizzare la testa al campo con il Polissya che incombe e la necessità di chiudere la pratica già nella gara d’andata per evitare di soffrire come nella scorsa stagione con la Puskas Academia. Un match quello contro gli Ucraini da non sbagliare per la banda Pioli che vuole iniziare al meglio anche per arrivare carichi alla prima di campionato contro il Cagliari.
I convocati per il Polissya
La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Polissya:
1) BRASCHI Riccardo
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) DZEKO Edin
6) FAGIOLI Nicolò
7) FAZZINI Jacopo
8) FORTINI Niccolò
9) GOSENS Robin Everardus
10) GUDMUNDSSON Albert
11) KEAN Moise Bioty
12) KOŠPO Eman
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEZZERINI Luca (P)
15) MANDRAGORA Rolando
16) MARÍ VILLAR Pablo
17) MARTINELLI Tommaso (P)
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia