Il campione confessa il suo peggior vizio: “Non riesco a smettere”

Alcuni atleti hanno rovinato o accorciato la loro carriera con un terribile vizio ed abitudini discutibili. Anche questo atleta sulla cresta dell’onda ha confessato di non riuscire a farcela.

La vita di uno sportivo e quella di un festaiolo raramente vanno a braccetto: qualunque sia lo sport professionistico in cui decidete di impegnarvi dovete tenere a mente una cosa, il corpo chiederà il conto di qualsiasi brutta abitudine. E’ per questo che al giorno d’oggi, i veri grandi atleti non si drogano, non bevono, non fumano e, in generale, riducono le loro abitudini nocive al minimo sindacabile.

La storia dello sport è piena di atleti che hanno accorciato la loro carriera con abitudini non proprio sane – il bomber Luigi Riva fumava moltissimo e secondo molti questo ha ridotto la sua longevità, così come l’abitudine di fare festa di atleti Radja Nainggolan o Antonio Cassano – e questo è vero soprattutto in sport dove il fisico subisce già un forte stress.

Uno sport come le Arti Marziali Miste dove si ricevono colpi importanti – paragonabili secondo varie ricerche alle lesioni di un incidente stradale grave – dovrebbe essere preso sul serio: è per questo che Conor McGregor, accusato più volte di bere ed usare stupefacenti, è ormai lontano dalla gabbia da anni. Ma non è certo l’unico a far discutere sotto questo aspetto.

Prates si accende una sigaretta in conferenza, assurdo!

Nell’ultima card della promotion di MMA di Dana White, UFC 319, il fighten brasiliano Carlos Prates con un record di 22 vittorie e 7 sconfitte, ha messo a segno un devastante KO ai danni di Geoff Neal con una bellissima gomitata girata. In conferenza stampa però, il brasiliano ha fatto discutere, accendendosi una sigaretta davanti a White stesso – che si è fatto una tragica risata – ed ai giornalisti.

Un gesto di provocazione? Assolutamente no, perché Prates non ha mai fatto mistero di “godersi la vita” anche durante un camp per prepararsi alla gara: “Fumo ancora dieci sigarette al giorno. Le riduco a cinque durante il camp non perché mi faccia male ma perché devo arrivare a pesare di più” aveva detto prima del match ai giornalisti il fighter. Detto, fatto.

Il lottatore non fa mistero nemmeno per la sua passione per l’alcool anche se, almeno in questo caso, taglia del tutto i liquidi prima di un incontro, tornando a bere solo lontano dalla gara. Che dire, ognuno gestisce la sua carriera come preferisce. Ma chissà se il record del fighter non sarebbe migliore senza tutte quelle sigarette e quelle birre extra?