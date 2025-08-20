Napoli, tra attacco e centrocampo si lavora a più di un colpo

In casa Napoli il mercato entra sempre più nel vivo con gli azzurri alla ricerca di un sostituto di Lukaku ma non solo. I nomi al momento sono due, il primo è quello di Hojlund, come riportato dal nostro Gianluigi Longari, per il quale servirebbe un investimento importante. Il secondo è quello di Pinamonti come invece riporta il nostro Alfredo Pedullà: “Oggi contatti approfonditi con Pinamonti che può arrivare anche in prestito con diritto di riscatto“.

Napoli, si lavora al ritorno di Elmas

Il Napoli ha mosso altri passi concreti verso Eljif Elmas. Il centrocampista offensivo macedone ha dato priorità al club azzurro per quello che sarebbe un ritorno molto gradito, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori passi per arrivare agli accordi. Fin qui la proprietà Red Bull non ha aperto al prestito, ma il Napoli confida di andare fino in fondo. Oggi Elmas è separato in casa Lipsia, vuole aspettare il Napoli e per questo motivo ha preso tempo con chi (Torino compreso) lo ha cercato.