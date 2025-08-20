Roma, Bailey già ko: ecco il primo responso

Leon Bailey si è infortunato al primo allenamento con la Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l’esterno giamaicano si è fermato per un guaio muscolare. Nella giornata di domani effettuerà gli esami strumentali. Dopo aver svolto l’allenamento con la squadra, a fine sessione ha sentito un fastidio. Bailey rischia fino a tre settimane di stop e salterà sicuramente le prime due gare di Serie A contro Bologna e Pisa tornando a disposizione di Gasperini dopo la sosta. Subito una doccia fredda per il tecnico che oggi aveva abbracciato ufficialmente il suo nuovo esterno d’attacco. L’ufficialità era arrivata in mattinata in prestito oneroso con diritto di riscatto. Esordio quindi rimandato per l’ex Aston Villa che con l’ex club aveva saltato 12 gare per infortunio.