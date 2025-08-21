SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Fiorentina, Ferrari: “Ai dettagli per il rinnovo di Kean”

Fiorentina, Ferrari: “Ai dettagli per il rinnovo di Kean”

di

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a SkySport prima di Polissya-Fiorentina, a partire dalla scelta del tecnico per questa stagione: “La scelta di Pioli è maturata conoscendo la persona perché ci avevo lavorato e per il suo percorso, oltre al sentirlo felicissimo al primo contatto. Poi avevamo un obiettivo comune di alzare l’asticella“.

E’ una Fiorentina più forte? “Non lo so ma è una bella squadra che parte da una base importante, il presidente ci ha aiutato a tenere giocatori importanti e da lì abbiamo aggiunto altra qualità. Non so se è più forte ma è una bella squadra“.

Serie A, Fiorentina Torino Milan Viola Carpet
Kean, attaccante Fiorentina

 

Su Kean e il mercato

A che punto è il rinnovo di Kean? “Moise sta benissimo con noi e siamo ai dettagli, è la prima persona a dirci he restava a Firenze, poi le tentazioni ci sono state“.

Piccoli che acquisto è?: Siamo vicini a concludere il tutto. Se arriverà è un altro italiano di prospettiva e un altro sforzo economico per alzare l’asticella poi stasera in campo vedremo a che punto siamo

Serve altro dal mercato?: “In realtà la squadra è già una signora squadra ma in questi 10 giorni può succedere tutto e ci possono essere innesti per migliorare la qualità della squadra o che riteniamo importanti”

Beltran ha deciso?: Abbiamo un bel rapporto perché è un professionista perfetto, ha maturato l’idea di cimentarsi altrove ma vediamo da qui al primo settembre

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×