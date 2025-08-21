Juventus, ufficiale la cessione di Douglas Luiz: le cifre

Le strade della Juventus e di Douglas Luiz si separano. È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest, in Premier League. Douglas Luiz, dunque, dopo un anno torna a giocare nella massima serie inglese dove ha giocato con l’Aston Villa le ultime cinque stagioni prima dell’approdo a Torino, sponda Juventus.
In maglia bianconera il classe 1998 è sceso in campo ventisette volte e più nel dettaglio diciannove in Serie A, sei in Champions League, una in Supercoppa Italiana e una al Mondiale per Club. Proprio in quest’ultimo torneo Douglas Luiz ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la nostra squadra, subentrando a inizio ripresa nel match disputato a Washington D.C. dalla Juventus e vinto 5-0 contro l’Al-Ain. In bocca al lupo per il futuro, Douglas!. Così la Juventus sul proprio sito.
Il comunicato
Ecco il comunicato: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società. Nottingham Forest FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo, a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi“.