Parma, Cherubini: “Con la Juventus sarà una bella partita”

Ecco le parole del CEO del Parma Calcio, Federico Cherubini, rilasciate al TGR Rai – Emilia Romagna.

Il Parma inizia il campionato domenica in casa della Juventus, tra l’altro per il CEO Federico Cherubini è una gara da ex: “La partita contro la Juventus credo sia un bellissimo palcoscenico per iniziare un campionato. L’Allianz Stadium credo sia uno degli stadi più belli d’Italia. Sarà una partita sicuramente molto importante, tra i tanti temi c’è il fatto che io sono un ex, ma sicuramente questo aspetto è meno rilevante. Questa sarà una partita importante perché è la prima“.

C’è il dato sportivo: “Il dato sportivo è che purtroppo come tante altre squadre arriviamo in una fase ancora di costruzione della squadra. Il mercato è ancora in corso, terminerà il primo di settembre e come altre squadre stiamo ancora definendo la rosa. Però siamo convinti che abbiamo già una squadra competitiva per ben figurare a Torino”.

C’è anche la squadra femminile che gioca domani: Parma-Juve per la Serie A Women’s Cup: “Sì, domani ci sarà un altro evento importante, c’è una nuova manifestazione del calcio femminile che partirà proprio domani con la prima partita dell’anno tra Parma e Juventus. È sicuramente un appuntamento importante per il Parma che, tornato in Serie A dopo il bellissimo campionato dello scorso anno, affronterà quella che credo sia la squadra più importante per le vittorie che ha fatto. Sarà una bellissima gara d’esordio al Tardini“.

A proposito di esordio… abbiamo già avuto l’esordio vincente in Coppa Italia al Tardini per questo nuovo allenatore Carlos Cuesta. È un trentenne predestinato: “Speriamo che sia un predestinato, noi lo abbiamo scelto con convinzione, perché è un ragazzo sicuramente giovane, ma pieno di qualità. Giovane, ma con buon bagaglio di esperienza maturato in diversi contesti e in diversi Paesi. Sono felice che la sua prima sia stata positiva e speriamo lo siano tante altre“.

Ancora Cherubini

Il Parma ha fatto un ricco mercato in uscita con Bonny, Leoni, Sohm, compensato da tanti arrivi, soprattutto di giovani sui quali la società continua a puntare fortemente: “Sì, è un po’ una caratteristica della proprietà, il Presidente Kyle J. Krause ha sempre voluto puntare sui giovani. Ma credo stia dimostrando che con equilibrio e cercando di acquistare giovani di valore si possa riuscire a centrare gli obiettivi. Negli ultimi due anni il Parma ha prima vinto la Serie B e poi ha raggiunto la salvezza in Serie A. Quindi cerchiamo di trovare stabilità in tutto questo“.

Gravi infortuni di Ondrejka e Frigan, costringono il Parma a intervenire in quei ruoli invece di rimpolpare il lato offensivo: “Purtroppo, come dicevo prima, il nostro mercato non è finito proprio perché è stato molto condizionato anche da questi due eventi, sicuramente poco fortunati. Colgo l’occasione per dare un fortissimo abbraccio all’ultimo arrivato, Frigan, che proprio al secondo allenamento, purtroppo, ha avuto un gravissimo infortunio al ginocchio e, quindi, saremo costretti in questi ultimi giorni a trovare qualche altro calciatore“.

In chiusura, un annuncio nell’ultimo minuto, su X, la proprietà ha annunciato una firma imminente, possiamo già dire: “Sì, è la firma di un difensore centrale del Belgrano, Mariano Troilo. Purtroppo per i tempi dei visti non sarà a disposizione domenica. Ma dalla prossima partita in casa sarà a disposizione“.