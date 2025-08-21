Polissya-Fiorentina 0-3, successo convincente nell’andata di Conference League

Parte bene l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Il club gigliato si è infatti imposto per 0-3 sul campo del Polissya nella gara d’andata del playoff di Conference League disputato in Slovacchia, vista l’impossibilità di giocare in Ucraina.

Polissya-Fiorentina, le ufficiali

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

Polissya (4-3-3): Kudryk, Krovachenko, Chobatenko, Sarapli, Komilchuk; Lednev, Babenko, Andriyevskly; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore Ruslan Rotar

La partita, Kean la sblocca poi viene espulso

Pronti via e dopo 8 minuti la Fiorentina la sblocca. Kean parte da sinistra, si accentra liberandosi di un avversario e calcia da fuori. Conclusione baciata dalla buona sorte, perché sbatte sulla schiena di Kudryk e poi termina in rete. Ci prova Filippov, super De Gea al 24′. Andryievskyi serve un gran pallone a centro area al centravanti, che schiaccia di testa ma la gioia del gol gli viene negata da una sontuosa respinta di De Gea. Al 33′ è Gosens a fare 0-2. Kean entra in area di forza e crossa dalla linea di fondo, Gudmundsson non ci arriva di testa ma la sfera poi finisce alle sue spalle a Gosens che la scarica sotto l’incrocio. In chiusura di primo tempo un’ingenuità di Kean lascia la Fiorentina in 10 uomini. In un duello con Sarapii, autore della prima provocazione avendo tirato i capelli all’ex Juve, reagisce malamente e lascia i suoi in 10.

Gudmundsson fa 0-3

Prima chance della ripresa per Sarapii al 54′. Il centrale si fa vedere in zona offensiva e conclude da fuori area, senza però creare eccessivi problemi a De Gea. Al 70′ segna anche Gudmundsson. Ndour lancia in profondità Gudmundsson, che resiste alla possibile chiusura di Chobotenko e batte inesorabilmente Kudryk. Dopo il gol, esce e lascia il posto a Dzeko. Non succede più nulla la Fiorentina chiude così con un ottimo 3-0 in vista della gara di ritorno al Mapei Stadium e arriva nel modo migliore alla gara di campionato contro il Cagliari.