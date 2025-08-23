Bologna, Italiano: “Male la prima mezz’ora. Poi siamo migliorati. Infortuni Immobile e Casale? Succede”

La Serie A del Bologna di Vincenzo Italiano comincia con una sconfitta allo Stadio Olimpico contro la Roma. Al termine della gara, il tecnico rossoblù ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa.

Nel primo tempo tante difficoltà. Come ha visto i suoi nei 90 minuti? E sugli infortunati?

“Hai detto bene, mezz’ora dove loro spinti dall’entusiasmo sapevamo di dover soffrire. Poi abbiamo preso le misure, nel secondo tempo meglio. Abbiamo perso per uno svarione. Devo dire, ero preoccupato, invece abbiamo tenuto bene la botta: ci riprenderemo, dobbiamo aggiungere più pulizia nella manovra e crescere di condizioni. C’è tempo. Mi dispiace per Immobile: era teso prima della gara, gli ho fatto una battuta sul fatto che lo avrei dovuto togliere a inizio gara. Lo aspetteremo. Casale ha sentito un crampo: aspettiamo anche lui. Succede, va messo in conto“.

È l’inizio di una nuova stagione.

“Ci portiamo qualcosina a casa: ho ritrovato la voglia e la generosità in campo. Dobbiamo crescere nel portare il pallone, possiamo essere diversi da quel che si è visto stasera. Mettiamo tutto ciò dentro ai nuovi arrivati: tanta gente deve essere inserita e lo faremo, ma loro devono dare disponibilità. Ci riprenderemo“.

Lucumi è stato influenzato dal mercato?

“Non parlo delle situazioni, c’è tempo per preparare le gare. Non vedo perché gli allenatori debbano avere queste difficoltà: è una follia totale, ma non si può risolvere. Qualcuna perderà punti, altri avranno difficoltà nel presentare giocatori concentrati sul campo. Amen“.