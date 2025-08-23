Milan, Tare: “Boniface? Stiamo valutando”

Ecco le dichiarazioni del Direttore Sportivo Igli Tare prima del debutto del suo Milan contro la Cremonese, ai microfoni di DAZN: “Non sono stati supplementi di visite mediche, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato del giocatore. Le qualità del giocatore sono indiscutibili, vogliamo prendere la scelta giusta ci saranno novità nei prossimi giorni anche insieme ad Allegri“.

Ancora Tare

C’è stato un importante mercato in uscita: “Abbiamo venduto, ci tenevo a dire che dietro tutto questo lavoro c’è un gruppo molto importante con Furlani, Ibra e Moncada oltre ad Allegri e al suo staff che hanno messo a terra tanto sacrificio. C’è un lavoro di gruppo sicuramente importante. Stiamo valutando diverse situazioni, ora però ci concentriamo sul campo: senza impegni europei, con il mister, stiamo capendo anche le numeriche. Vogliamo creare le condizioni migliori perché questa piazza lo merita“.

Cosa si aspetta dal debutto: “Sono molto emozionato, per chiunque qui diventa importante lavorare, è un grande sogno. Nello stesso momento, so benissimo cosa voglia dire lavorare: ho grande umiltà e le vittorie sono fondamentali per questo club“.