Napoli, Conte: “Contento per come abbiamo iniziato”

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo: “C’è sempre spazio per migliorare. La partita oggi fin dall’inizio l’abbiamo affrontata con il piglio giusto, volevamo dare subito un’impronta e mi sto ancora basando su certezze dello scorso anno poi cercando di inserire i nuovi. Oggi c’era soltanto De Bruyne dei nuovi, sto cercando la formula giusta di far convivere i tre dello scorso anno e Kevin. E’ da poco che stiamo lavorando e si sono viste cose interessanti. Nella costruzione potevamo velocizzare e andare in verticale, a volte abbiamo interrotto situazioni che potevano sfociare in cose importanti. Siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto“.

Ancora Conte

McTominay è quasi una seconda punta: “Parliamo di sfruttare le caratteristiche dei calciatori, Scott è un assaltatore e arrivando da dietro può diventare devastante e ha anche il tiro da fuori. Il gol è una situazione che proviamo in allenamento, bravo anche a Politano e al movimento di Lucca. De Bruyne ha caratteristiche diverse, gli piace manovrare e difficilmente attacca l’area di rigore e cerchiamo di coprire tutte le zone“.

Oriali ha dato l’Inter in pole position, lei come la vede: “Sarà un campionato difficile e molto interessante con sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto e entrare in Champions. Sono tutte squadre forti, attrezzate. Noi stiamo cercando di completare la struttura, lo scorso anno non facevamo le coppe e ora stiamo cercando di inserire nuovi calciatori ma non è facile. Serve avere pazienza e poi ottenere il massimo. Sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate“.