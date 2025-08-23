Roma, Gasperini: “Potevamo chiudere prima la partita”

L’avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma comincia con una vittoria sul Bologna allo Stadio Olimpico. Al termine della gara, il tecnico giallorosso ha commentato la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

Come le è sembrato Koné? Oggi è più incedibile?

“Ha fatto una grande prestazione, le mie pagelle sono ottime per tutti. Mi è sembrata una grande attenzione e compattezza da parte di tutti. Nella prima mezz’ora bene, abbiamo giocato contro un avversario forte. Dopo il gol, abbiamo avuto occasioni per chiudere il match. Sono soddisfatto, abbiamo giocato meglio di altre volte, con riferimenti e una manovra più precisa“.

Dal punto di vista tattico ha funzionato tutto?

“Quando c’è chiarezza, è più facile. Gli errori nel calcio ci possono essere, ma abbiamo giocato bene: con la difesa alta, contro avversari veloci. Abbiamo fatto tutto con precisione e attenzione, anche nello sviluppo abbiamo fatto bene. Questa squadra ha già un’identità, poi c’è comunque da migliorare nei dettagli. Per essere la prima gara, sono molto soddisfatto di tutti. Siamo partiti bene, non significa nulla, ma ci dà fiducia“.

Le sue emozioni durante il match?

“Lo stadio è bellissimo, ma questa volta anche la partita è stata degna della cornice. Oggi ho cercato di concentrarmi sulla gara senza farmi prendere dalle emozioni: sapevo che era difficile, ma per questo ora sono più soddisfatto. Quello che mi devo conquistare lo devo fare con il gioco. Siamo riusciti a partire bene: è un primo passo“.

Aveva preparato i movimenti offensivi dei difensori?

“Sì, le abbiamo fatte in parte nelle amichevoli. Sono dei concetti chiari e ho dei giocatori che ho voluto, non dobbiamo imparare nulla: riusciamo ad essere chiari e i ragazzi capiscono. Poi c’è da metterli in pratica, si può sbagliare o non essere in condizione, ma come muoverci siamo avanti. Dobbiamo lavorare nei dettagli, ma in difesa siamo stati bravi“.

Cosa le è piaciuto di più?

“Faccio fatica a fare una classifica, pensateci voi. La Roma mi sembra una squadra compatta e precisa in tutte le condizioni, anche quelle di fatica: non abbiamo mai perso le distanze. I giocatori credono che ciò li possa aiutare, per me è positivo una risposta così dei calciatori. Sono convinti“.

Wesley cosa le ha detto nel finale?

“Devi tirare fuori tutte le energie nel finale. C’era il caldo e la fatica, a volte fanno dei gesti per cui serve tempo per recuperare. Si cerca di dare un po’ di spinta in più in queste fasi delicate della gara“.

Come ha visto Ferguson?

“Ferguson bene, ha fatto un’ottima gara. Sta crescendo di condizione, ha giocato poco lo scorso anno, perciò è normale che gli serva un periodo di rodaggio. Ha mostrato qualità importanti, ha buoni margini: ci darà soddisfazioni“.