Roma, Massara: “Pellegrini? Cerchiamo soluzioni per lui”

Frederic Massara, dirigente e uomo mercato della Roma, ha parlato a Sky Sport nel pregara di Roma-Bologna. Queste le sue parole, a partire dalla risposta dello stadio Olimpico nella prima giornata di campionato: “Il pubblico della Roma ha passione ed entusiasmo, è bellissimo“.

Come stanno le cose per Lorenzo Pellegrini e per il possibile arrivo di Jadon Sancho: “I vincoli del fairplay esistono e cerchiamo equilibrio finanziario. Vogliamo rinforzarci. Lorenzo sa che non avremmo prolungato il suo contatto, abbiamo condiviso tutto insieme. Stiamo cercando opportunità per lui, abbiamo 8 giorni di tempo per cercare le condizioni corrette. Sancho è un calciatore forte, al momento non ci sono le condizioni e le motivazioni per il suo arrivo a Roma“.

Serve un giocatore di esperienza alla Roma: “Sappiamo di dover completare l’organico e lo faremo in linea con il progetto. Con Gasperini vogliamo costruire valore,. è un allenatore straordinario. Prenderemo prevalentemente giocatori giovani“.

Il rapporto tra le società e i procuratori è diventato ingestibile: “Gli agenti sono attori protagonisti del mercato, mi sembra difficile poter cambiare le cose. Con le nuove norme hanno un peso enorme, spesso sono loro a decidere l’esito delle trattative. Dobbiamo coltivare questo rapporto, ma ogni caso è da valutare volta per volta“.