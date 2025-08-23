Serie A, crollo Milan: la Cremonese sbanca 1-2 San Siro. Successo all’esordio per la Roma e Gasp

Vince 1-2 la Cremonese a San Siro contro il Milan nella prima giornata di Serie A. Partita di personalità degli ospiti che si impongono grazie alle reti di Baschirotto e Bonazzoli. Per il Milan è Pavlovic a segnare il momentaneo 1-1.

Primo tempo, Pavlovic risponde Baschirotto

Cinque minuti e il Milan ci prova subito. Dialogano Fofana e Gimenez, con la conclusione del Bebote che scheggia il palo anche a causa di una deviazione. Audero, nel colpo di reni, frana sul montante destro e chiede un supporto medico. Non sembra niente di grave per l’ex portiere della Samp. Vantaggio Cremo. In gol Baschirotto al 28′. Azione manovrata della squadra di Nicola, con Zerbin abile a mettere al centro un pallone dolce per il centrale ex Lecce. La marcatura di Pavlovic non è estremamente asfissiante e il difensore, di prima, conclude in porta per il clamoroso vantaggio. Pari Pavlovic al 47′. Azione confusa con un intervento dubbioso tra Saelemaekers e Zerbin, con il numero 7 a terra. Il Milan prosegue con Estupinan che trova il suo primo assist all’esordio con Pavlovic che conclude di testa e rimette in equilibrio l’incontro.

La decide Bonazzoli

17 minuti nella ripresa e Bonazzoli fa 1-2. Nasce tutto da un errore di Gimenez. Baschirotto recupera palla e serve Pezzella sulla fascia. Il cross è morbido e Bonazzoli può fare solo una cosa: colpire in sforbiciata. E lo fa, benissimo: Maignan non può arrivare e il punteggio è nuovamente cambiato. Finisce 1-2 per la Cremonese.

Immobile ko. Nella ripresa la decide Wesley

17 minuti e il Bologna segna, la rete viene però annullata. Immobile scatta sul filo del fuorigioco ma è oltre la linea alzata da Ndicka, inutile il tap-in sotto misura di Orsolini. Si resta sullo 0-0. 6 minuti e la Roma colpisce il palo. Sulla punizione calciata da Soulé svetta Cristante, incocciando sul legno. Poi ci prova El Shaarawy ma mette sopra la traversa. Al 29′ Immobile va ko, infortunio muscolare. Al suo posto Castro. In chiusura di primo tempo anche Casale accusa un infortunio. Entra Vitik ad inizio ripresa. Ocassione felsinea al 49′. Castro alza la testa e calcia in porta per sorprendere Svilar fuori dai pali, la traversa gli dice di no. 4 minuti e Wesley fa 1-0. Lucumi pasticcia consentendo all’esterno brasiliano di poter calciare in diagonale col destro, niente da fare per Skoruspki. Primo gol in Serie A per l’ex Flamengo. Kone spreca il raddoppio. Wesley apparecchia per Ferguson che va al cross morbido verso il secondo palo per il il francese che calcia fuori da ottima posizione. Al 82′ chance per Orsolini. Zortea legge il passaggio di Dovbyk e aziona Bernardeschi, palla al numero 7 che si aggiusta il pallone ma calcia sul fondo. Pericoloso anche Castro al 91′. Palla tesa verso il secondo palo di Lykogiannis per l’argentino che non riesce ad impattare bene la sfera.