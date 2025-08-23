Serie A, le ufficiali di Milan-Cremonese e Roma-Bologna: tante sorprese

Il primo capitolo di un lungo libro da scrivere. Milan e Cremonese aprono il loro campionato affrontandosi nella serata di San Siro. Si gioca alle 20.45 e queste sono le formazioni ufficiali decise dai due allenatori:

AC MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Estupiñan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez; Jashari, Musah, Ricci; Chukwueze. All.: Allegri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. A disp.: Nava, Silvestri; Ceccherini, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola; Bondo, Castagnetti, Lordkipanidze, Payero; De Luca, Sanabria. All.: Nicola.

Queste invece le ufficiali della gara tra Roma e Bologna:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; E. Ferguson.