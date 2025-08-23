Tudor, prima di Juventus-Parma: “Domani voglio solidità”

Igor Tudor in conferenza stampa prima di Juventus–Parma, 1ª giornata di Serie A 2025/26

EMOZIONI – “Belle, mi piace quando si gioca e quando c’è qualcosa in palio. Non mi piace la preparazione, le gare amichevoli. Abbiamo lavorato bene, la squadra è motivata, vogliamo partire subito bene davanti al nostro pubblico”.

KOOPMEINERS – “Ha fatto una bella partita a Bergamo, per noi è importante. Farà una bella stagione, ne sono sicuro”.

LOCATELLI – “Contento che è qua con noi, è un capitano. Ho deciso Bremer come vice-capitano, poi Yildiz, Thuram e Gatti. Il gruppo di capitani è condiviso da tutti, sia società che gruppo”.

BREMER – “Conosciamo i suoi valori, sia in campo che fuori. Va tutto come programmato, è un buon livello che gli basta per giocare, domani gioca. Chiaramente un paio di partite servono non solo a lui, ma a tutta la squadra. La preparazione è stata un po’ cortina, però ci sta, stiamo bene”.

DAVID CON YILDIZ E CHICO – “Si sono mossi bene in avanti. Mancata un po’ di freschezza in questa preparazione, anche facendo due belle partite e due belle vittorie, mi aspetto comunque più freschezza e qualcosa di più. Bisogna andare in avanti come fatto finora, provandoci però con più giocatori possibili senza perdere equilibrio. Si lavora sempre sul non subire i contropiedi e in generale sulla fase difensiva, con il tempo le connessioni sono sempre migliori”.

DAVID – “Un buon giocatore, molto concentrato, molto applicato… questa roba mi piace degli attaccanti: quando dici una volta una cosa, poi la fa. Si muove bene, è sempre pericoloso. Poi è un ragazzo per bene, è un professionista”.

RIGORISTA – “Se Loca ha fatto quel goal a Venezia, se lo merita di tirarli lui. Poi è un argomento non importante, ci sono tanti rigoristi forti. Anche Yildiz, Conceicao, David, Koopmeiners, Cambiaso hanno qualità per tirare bene i rigori”.

IL PESO DEGLI ALLENATORI – “Non mi posso mettere in una classifica, tocca a voi giornalisti, siete più bravi. In mia opinione, quest’anno vedo tutte squadre con allenatori forti. I giocatori sono più importanti, ma l’allenatore può fare la differenza. Vedo un campionato difficile, ma per tutte le squadre. Poi la palla è rotonda e nel calcio non sappiamo mai cosa può succedere”.

KOLO MUANI – “Sono contento della squadra che ho, poi il mercato è ancora aperto e ho fiducia nel club. La società sa i miei pensieri, parliamo, poi è vero che è un mercato complicato, però io devo lavorare, allenare”.

GLI OBIETTIVI DELLA JUVE – “In cinque anni non è arrivata né prima né seconda, per la storia di questo club non è una bella cosa. Alla fine so che piace dire una posizione, si fanno giochi mentali, questa favorita e quella meno, a me sinceramente fanno ridere… sono finte che anche quelli di dieci anni capiscono. Bisogna concentrarsi sul lavoro, poi chissà. Un club come la Juve non parte mai solo per qualificarsi in Champions”.

MERCATO APERTO E PREPARAZIONE CORTA – “Sono entrambe cose belle, per fare una battuta. Sono cose che vanno accettate, come tutto nella vita. Anche qui ci sono problemi, come ovunque. Vanno accettate come una cosa normale, si lavora con queste problematiche. Se tutto perfetto allora sarebbe un film, non vita reale”.

JUVE SOTTOVALUTATA – “Leggo poco, però mi dicono quarta, quinta, sesta… può essere solo uno stimolo”.

IL PARMA DI CUESTA – “Prima giornata ci sono incognite per tutti, si guardano amichevoli che magari non sono reali. Se uno ha già allenato o no, cambia poco”.

COSA È CAMBIATO NELLA JUVE – “Spero in tutto, un allenatore vuole migliorare in tutto. Mi giudico insieme ai miei assistenti, si cambia ogni settimana”.

VLAHOVIC O KOLO MUANI – “Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, io accetterò tutto”.

DNA JUVE NEL GRUPPO – “Se uno è stato ex giocatore aiuta, ti dà le cose. Però è una roba aggiunta, senza la bravura vale zero”.

JOAO MARIO – “Bravo in fase offensiva, bisogna migliorare nell’altra direzione”.

MIRETTI – “Due o tre giorni e torna a correre. Con la crescita può diventare serio”.

COSA VUOLE DOMANI – “Solidità”.