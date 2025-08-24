Juventus-Parma 2-0, David-Vlahovic trascinano Tudor. Juric pareggia contro Gila alla prima

Termina 2-0 la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Parma. A decidere la gara le reti di David e Dusan Vlahovic. Termina invece 1-1 la gara tra Atalanta e Pisa. In gol Scamacca per la Dea che riprende l’autorete di Hien.

Juventus-Parma 2-0, si decide tutto nella ripresa

Prima frazione senza grandi guizzi. Bianconeri pericolosi al 13′. Ecco il primo squillo creato dall’ottimo pallone di Thuram: Valenti perde la marcatura su Conceicao che, di testa, esalta i riflessi di Suzuki. Due minuti nella ripresa e Pellegrino sfiora il vantaggio. Bremer salva tutto! Almqvist scatta e serve un cioccolatino al centro per Pellegrino: la conclusione di prima è diretta in porta, Bremer si oppone con il corpo ed evita il gol. Vantaggio Juve al 60′. Segna David. Fa tutto bene Yildiz, palla al centro per David che, di prima, trova il tocco utile per superare Suzuki e a portare in vantaggio i suoi. Rosso per Cambiaso al 83′. Reazione del terzino della Juventus su Lovik: rosso diretto per lui. Un minuto e il subentrato Vlahovic trova il 2-0. Poco dopo l’espulsione di Cambiaso, azione in contropiede dei bianconeri con il solito Yildiz che illumina, regalando l’occasione al serbo di esultare sotto la propria curva. Occasione Parma al 88′. Bernabè conclude, esaltando i riflessi di Di Gregorio. Finisce 2-0. Quinto successo interno consecutivo per Tudor dopo i 4 della scorsa stagione.

Atalanta-Pisa 1-1, pari alla prima per Juric

26′ minuti e il Pisa passa. Autogol di Hien su cross in mezzo di Angori. Pisa che sfiora il raddoppio al 39′. A un soffio dal raddoppio il Pisa che si aggrappa all’istinto di Carnesecchi, che neutralizza il colpo di testa di Moreo da due passi. Al 50′ Scamacca fa 1-1. Fa tutto (o quasi) Scamacca che controlla, aspetta, prende la mira e fa uno a uno spedendo con il destro all’angolino sul palo lontano. Ancora Scamacca al 58′. Traversa per lui. Ancora Scamacca pericoloso: cross morbido di Zalewski per Scamacca, il cui colpo di testa si stampa sulla traversa. Al 70′ miracolo di Semper su Maldini. Un rimpallo fortuito spiana Maldini davanti a Semper, il quale compie un prodigio battezzando l’angolo. Finisce 1-1.