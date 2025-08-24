SI HD

LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Milan, per Boniface decisione sospesa, ma si valutano altri profili. Ufficiale l’arrivo di Rowe al Bologna

di

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questa domenica 24 agosto. Manca poco più di una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

13:23 Venezia, fatta per Ahmed Sidibé dal Koper. L’affare si fa per circa 1.5 milioni di euro. Domani le visite mediche.

12:30 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Milan continua a valutare diversi obiettivi per l’attacco. La dirigenza rossonera vuole prendere due attaccanti, una decisione già presa ben prima dei problemi emersi dalle visite di Victor Boniface. Massimiliano Allegri continua ad avere in cima alla propria lista Dusan Vlahovic. Ma nel frattempo, un intermediario vicino a Giorgio Furlani avrebbe offerto Tolu Arokodare del Genk

12:23 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’agente di Harder dello Sporting Lisbona chiede al Milan di prendere una decisione in merito al suo assistito. Il giocatore non vuole essere “bloccato” dalla possibilità di andare al Milan, perché su di lui ci sarebbe l’interesse anche di altri club.

12:00 Bologna, ufficiale l’arrivo di Jonathan Rowe dall’Olympique Marsiglia. Il giocatore arriva a titolo definitivo, dopo i problemi in seno allo spogliatoio dell’OM, che hanno coinvolto anche Adrien Rabiot.

Jonathan Rowe con Giovanni Sartori al momento della firma (© Bologna FC 1909)
11:00 Il Milan sembra aver deciso di non procedere all’acquisizione dell’attaccante nigeriano Victor Boniface. Sarebbe infatti troppe incognite le dal punto di vista fisico. Il giocatore sta tornando in queste ore in Germania.

10:30 In casa Milan, dopo il ko alla prima di campionato, oggi è una giornata importante sul fronte calciomercato. Dopo le visite approfondite sul fisico di Victor Boniface, come anticipato da Igli Tare nel pre-partita di Milan-Cremonese, nelle prossime ore verrà presa una decisione sul suo trasferimento.

10:05 Lecce, ufficiale l’arrivo di Alex Sala, centrocampista classe 2001.

Alex Sala, ufficiale al Lecce
