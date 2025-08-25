Calciomercato: la Juventus punta Lookman? Interesse sempre più forte del Napoli per Zirkzee

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo e potremmo ancora assistere ad una serie di colpi che potrebbero cambiare l’assetto di diverse squadre italiane. Vediamo nel dettaglio.

Tiene ancora banco, in casa Atalanta, la situazione Ademola Lookman. L’esterno classe ’97 è stato per diverse settimane al centro di voci di mercato e, dopo varie vicissitudini, ancora non è così chiaro quale possa essere il suo futuro. Se, secondo alcuni, la pista Inter pare ormai essere sfumata, ci sono altre squadre che si sono inserite nella trattativa: una di queste sembrerebbe essere la Juventus. La Vecchia Signora potrebbe virare sull’ambìto attaccante in caso di mancato accordo col PSG per Kolo Muani: su Planetwin365, la possibilità che Lookman approdi alla Juve entro la fine del calciomercato è bancata a 8; stessa quota che troviamo su Betclic e WilliamHill.

Proprio la squadra di Tudor è una di quelle che potrebbero essere più attive in questi ultimi giorni. Difficile, ma non impossibile l’arrivo di Sandro Tonali sotto la Mole: l’approdo alla Juventus del centrocampista ora in forza al Newcastle è proposto a 3,50 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 5.

Un altro nome che sta ruotando attorno alla Juventus è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese non ha brillato alla sua prima stagione con il Manchester United e potrebbe partire in caso di un’offerta adeguata. L’eventuale approdo di Zirkzee alla Juventus entro la fine del mercato estivo pagherebbe su Planetwin365 7 volte la posta; su Betclic e WilliamHill la quota è di 5.

Ma l’ex Bologna è seguito anche dal Napoli di Conte, che proverà a sostituire al meglio l’infortunato Romelu Lukaku: la possibilità che Zirkzee lasci il Manchester United per il Napoli pagherebbe su Planetwin365 4 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 4.

Nonostante le ultime smentite, non è affatto scontato che Federico Chiesa possa rimanere al Liverpool anche questa stagione. L’ex Juventus è seguito da mezza Serie A e tra le squadre interessate c’è il Milan di Allegri, il quale pare abbia già avviato dei contatti diretti con la società inglese: la cessione di Chiesa al Milan pagherebbe su Planetwin365 4 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 5.