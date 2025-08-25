Inter-Torino 5-0, partenza con il botto per Chivu: crolla Baroni

Vince in scioltezza l’Inter contro il Torino. Termina 5-0 al Mezza per i nerazzurri. In gol Bastoni, Thuram doppietta, Lautaro e Bonny.

Inter-Torino, le ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 20 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan, 66 Gineitis; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Bastoni apre, Thuram raddoppia

Inter che parte forte e al 19′ la sblocca con Bastoni. Sugli sviluppi del corner calciato verso il primo palo da Barella, svetta il numero 95 nerazzurro che prende il tempo a Simeone e la incrocia nell’angolo opposto beffando Israel. Raddoppio nerazzurro al 37′ con Thuram. Sucic attende il taglio di Thuram e lo serve in verticale, l’attaccante francese la gira in diagonale verso il secondo palo dove Israel non può arrivare.

Lautaro, ancora Thuram e Bonny finisce 5-0

Al 53′ si sblocca anche Lautaro Martinez. Erroraccio in uscita di Gineitis, sul pallone si avventa Lautaro che in scivolata prende il tempo a Israel realizzando il primo gol in campionato. Poker Inter al 62′, ancora in gol Thuram. Cross col contagiri di Bastoni dalla sinistra per la capocciata vincente del centravanti francese che sovrasta Biraghi e batte ancora una volta Israel. Assist Lautaro, si sblocca anche Bonny. Altra gestione pessima del pallone da parte del Torino, Lautaro offre all’ex Parma il primo centro con la maglia nerazzurra. Finisce 5-0, partenza sprint per Chivu. Inter che risponde così a Napoli, Juventus e Roma.