Lecce, Corvino studia il dossier attaccante. Serve l’ultimo botto del mercato giallorosso

Risposte positive per il Lecce di Di Francesco dopo il pari nell’esordio contro il Genoa. Sicuramente non mancano gli aspetti su cui la formazione salentina deve concentrarsi per migliorare ancora ma va detto che con l arrivo del tecnico abruzzese è iniziato un nuovo corso anche dal punto di vista tattico, e il focus positivo è proprio nei chiari e precisi principi di gioco sviluppati dalla squadra con convinzione. Ad una settimana dalla chiusura del “mercato” il dossier su cui lavorano Corvino e Trinchera è quello dedicato all attacco, dove si cerca il sostituto di Kristovic, ultimo tassello per completare il puzzle giallorosso. Dopo aver sistemato la difesa con l arrivo del nazionale under21 tedesco Siebert, il Lecce completa anche il reparto nevralgico, con l ingaggio del 24enne Alex Sala, il centrocampista cresciuto nella cantera del Barcellona prelevato a titolo definitivo dal Cordoba, contratto triennale con opzione per le due stagioni successive, prende la maglia numero 6 e l’obiettivo è riuscire a dare un contributo importante già dalla prossima gara , quella del via del mare contro il Milan. Come detto, fari puntati allora sull attaccante. Diverse le piste sondate dai dirigenti giallorossi, che hanno puntato Stulic , centravanti serbo dello charleroi , trattativa che presenta delle difficoltà legate anche alla posizione contrattuale del giocatore, che può a fine stagione liberarsi a costo zero. Settimana troppo importante per l ultimo botto del mercato giallorosso..