Alexis Nicolai, dal taxi al trionfo! Il francese conquista il Barcelona PS Open ME, 5° posto per Daniele Cuomo

Verso le 20:00 di ieri, dopo 8 ore tra gioco e pause, si è concluso il primo PS Open Barcelona Main Event targato European Poker Tour 2025.

Ancora una volta il torneo ha premiato un giocatore non particolarmente famoso. Era successo l’anno scorso con la vittoria di Sylvain Berthelot e nel 2022 con quella di Rick van Bruggen, quando l’evento si chiamava ancora Estrellas Poker Tour. Più in generale, solo il nome di Lucien Cohen – vincitore dell’EPT Main Event di Deauville nel 2011 – spicca per notorietà nel palmares della competizione.

Nel 2025 l’onore è toccato ad Alexis Nicolai, il quale tuttavia prima di questo risultato aveva già accumulato più di 300mila dollari in vincite con i tornei di poker. Non sarà una cifra enorme, ma di sicuro rende un po’ meno “dilettante” il taxista francese.

“Non mi rendo ancora conto di quello che è successo. Forse domani, o magari stasera in macchina mentre torno a casa”, ha commentato dopo il trionfo Nicolai, terzo francese consecutivo a vincere questo torneo dopo Lucien Cohen (2023) e Sylvain Berthelot e quinto nella storia dell’Estrellas Poker Tour/PS Open. Taxista di professione, con questa vittoria ha più che raddoppiato i suoi guadagni live, superando di gran lunga il precedente best cash da 64.000 dollari.

D’altra parte, Alexis Nicolai aveva promesso al figlio che sarebbe tornato a casa con il trofeo. Una promessa mantenuta. Partito da short stack al tavolo finale, Nicolai ha saputo resistere ai momenti più difficili e ribaltare una situazione complicata con una serie di all-in aggressivi che hanno sfiancato il suo avversario in heads-up, il giovane giocatore di Hong Kong Mengshi Tian.

Con il suo immancabile cappello da pescatore, diventato ormai un portafortuna, alla fine il francese ha avuto la meglio su un field di 5.036 entries, e ha così conquistato l’EPT Shard Trophy insieme al primo premio da €772.000.

LA SINTESI DEL FINAL DAY

La giornata finale ha preso il via con 13 giocatori ancora in corsa per un posto al tavolo finale. Sono stati Yakiv Syzghanov (13°), Arthur Emig (12°), Efrim Erdinc (11°) e Adis Zukanovic (10°) a mancare l’accesso ai nove left.

Il giapponese Kazuhiko Yotsushika ha dato inizio al final table nel ruolo di chip leader, con quasi il doppio delle chips rispetto a Mengshi Tian. Nicolai si è invece ritrovato fanalino di coda con appena 7.450.000. La sua rimonta è iniziata grazie a un coin flip vinto con A-Q contro i Jack di Jakub Sterba, che gli ha regalato un primo raddoppio.

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT