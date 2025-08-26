Lecce, colpo Stulic. La scommessa in serbo di Corvino

Non è stata una trattativa semplice, tutt’altro, è stata complicata ma soprattutto molto lunga, il Lecce voleva Stulic, e Stulic alla fine è arrivato. L’attenzione è stata sempre focalizzata su di lui, la prima scelta per il club di Sticchi, quel nome che Corvino aveva in testa, l obiettivo reale, perché il profilo rispecchia esattamente il prototipo di centravanti che adesso nel Salento può fare la differenza. Classe 2001 , arriva dallo Charleroi e in carriera ha indossato anche la prestigiosa maglia del partizan belgrado come un certo Dusan Vlahovic, scovato proprio dal direttore giallorosso ai tempi della Fiorentina, sarà dunque il nazionale della Serbia il successore in casa Lecce di Nikola Krstovic, ceduto all’Atalanta per 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Un campionato importante quello vissuto da Stulic nella passata stagione nella jupiler league il massimo campionato belga , 34 presenze, 17 gol e 2 assist con lo charleroi che dopo qualche tentennamento ha ceduto all’offerta del Lecce, 6 milioni di euro per il centravanti che arriva a titolo definitivo alla corte di Di Francesco e firmerà un contratto di quattro anni con opzione per il quinto. Con Stulic si chiude il mercato in entrata del Lecce, Corvino e Trinchera sfrutteranno questi ultimi giorni di calciomercato per sistemare quelli che oggi sono a tutti gli effetti degli esuberi , che non rientrano nel progetto tecnico di mister Eusebio Di Francesco