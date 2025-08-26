Maurizio Viscidi a SI: “I giovani devono giocare”

Maurizio Viscidi, Coordinatore Nazionali Giovanili Maschili, intervistato prima della Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari ha parlato così di Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda: “Sono due attaccanti che nei loro settori giovanili hanno fatto molto bene. La cosa che mi rende felice è che finalmente anche alcuni attaccanti in grado di risolvere le partite stanno uscendo dai settori giovanili prima uscivano solo centrocampisti. Abbiamo bisogno di ritrovare le ali. Abbiamo bisogno di ritrovare gente che fa la differenza“.

Su Liberali e Leoni

Su Liberali: “La scelta giusta la fa chi va a giocare. Solo il tempo lo dirà non è Catanzaro, la B, il Milan. I giovani hanno bisogno di giocare. Stando in panchina non si migliora. Io vedo gli allenamenti anche delle prime squadre. Chi non gioca rischia anche di non allenarsi bene per tre giorni. Quindi l’importante è andare a giocare“.

Su Leoni: “Il mercato adesso è internazionale. L’importante che ci siano dei vincoli che permettano alle società di concretizzare dalla parte di vista economica. Per me andare all’estero è formativo nel fare gare internazionali. E’ importantissimo confrontarsi con altre realtà di calcio anche più intenso come quello inglese“.