US Open, Cobolli e Bellucci al secondo turno

Al termine di un match molto combattuto, Flavio Cobolli si é aggiudicato il derby azzurro con Francesco Passaro, nel primo turno dell’US Open in corso a New York. Una battaglia durata cinque set, che alla fine ha visto Cobolli prevalere 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3. Mattia Bellucci si è qualificato al secondo turno degli US dopo il ritiro del tennista cinese Juncheng Shang al quarto set della partita valida per il primo turno del torneo a Flushing Meadows. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, il tennista lombardo ha sofferto il ritorno del cinese nel secondo, con Shang che si è imposto 6-1, poi ha ritrovato freddezza e lucidità imponendosi nel terzo 6-3. Nel quarto, con Bellucci che conduceva 3-0, il giocatore nato a Pechino ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio alla gamba.