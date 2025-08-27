EPT Barcelona Main Event: 313 al Day3 con Jacob Amsellem in testa e 21 italiani a un passo dall’itm. Oggi la bolla in diretta streaming!

2.045 entry e 1.490 giocatori unici: sono i numeri con i quali il Main Event dell’European Poker Tour Barcelona 2025 ha scalzato l’edizione 2024 dal terzo gradino del podio per affluenza. Anche se rimangono lontane le annate 2022 (2.294 entry) e 2023 (2.120), questo risultato è degno di nota – soprattutto in un periodo economicamente non facile a livello globale – e conferma ancora una volta lo status di appuntamento imperdibile per il Main Event EPT catalano.

Il sorpasso sul 2024 si è realizzato grazie alle 117 late registration, cioè le iscrizioni effettuate prima dell’inizio del Day2 che hanno contribuito a ingrossare il montepremi del torneo fino a €9.918.250. Questa cifra è ad appannaggio delle 303 posizioni in the money: 1.436.000 euro andranno al vincitore finale.

Il Day2 ha preso il via con 762 giocatori assiepati nella pokeroom del Casino Barcelona. Al termine di quattro livelli da 90 minuti ognuno ne sono rimasti 313, cioè mancano 10 eliminazioni allo scoppio della bolla.

A guidare il gruppo è il francese Jacob Amsellem, chipleader con 802.000 gettoni, seguito dal finlandese Lauri Saaskilahti (640.000) e dal polacco Michal Kil (594.000). In scia ci sono l’italiano Dario Pieruzzini (560.000) e il pro USA Jason Wheeler (525.000), regular dell’EPT nonché vincitore di un titolo WSOP nel 2021. Questa è la top 10 del Day2:

Fra i protagonisti della prima fase, Anton Kraous, leader del Day 1b, ha imbustato 500.000 gettoni. Il giapponese Daiki Shingae, dominatore del Day 1a, è invece sceso a 168.000 ma resta in corsa. Nutrita anche la pattuglia di ex campioni EPT: Dominik Panka (400.000), Dimitar Danchev (206.000), Simon Brandstrom (204.000), Steve O’Dwyer (188.000) e Sebastian Malec (96.000) hanno tutti centrato il Day3.

Non mancano altri nomi noti: Adam Hendrix (436.000), Julien Sitbon (314.000), Yuri Martins (303.000) e Ramon Colillas (290.000). Restano invece short stack Marle Spragg (55.000) e Kenny Hallaert (42.000).

Veniamo a “casa Italia”. Oltre al già citato Pieruzzini (che è residente in UK), ci sono altri 20 rappresentanti del Belpaese in corsa per l’itm. Mario Colavita segue il chipleader italiano con 492.000 chips, tallonato da Fabio Peluso (478.000). Bene anche Candido Cappiello (247.000). Sotto le 200.000 chips troviamo Giuseppe Dedoni (198.000), Antonio Asaro (180.000), Marco Regonaschi (173.000), Daniele Guidetti e Tommaso Palasciano (145.000 chips entrambi), Michael Uguccioni (144.000), Gianfranco Iaculli (135.000), Umberto Zaffagnini (131.000), Fulvio Preziosi (119.000), Alfredo Zingales (115.000), il vincitore del WSOPE ME 2024 Simone Andrian (81.000), Tommaso Briotti (74.000), Luigi D’Alterio (72.000), Francesco Delfoco (65.000), Demis Mariani (57.000), Paolo Boi (46.000), quest’ultimo fresco di braccialetto WSOP, e Marco Bich (43.000).

Il cammino verso la zona premi è ormai vicino. Il min-cash vale €8.550, mentre l’ingresso al final table assicura almeno €132.800. Da lì in avanti iniziano le cifre da sogno: €641.200 al terzo posto, €898.350 al runner-up oltre al già citato primo premio da €1.436.000, che consacrerà il nuovo campione di Barcellona.

Il torneo ricomincia oggi alle ore 12:00 locali, dal livello 15 (bui 2k/4k bb ante 4k). Noi saremo qui a raccontarlo domani, giovedì 28 agosto, ma nel frattempo gli appassionati di poker possono seguirlo in diretta streaming su PokerStarsnews.it. Il commento in italiano è affidato agli irriducibili Alberto Russo, Giada Fang e Pier Paolo Fabretti.

LEGGI SU WWW. POKERSTARSNEWS.IT