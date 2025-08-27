SI HD

Esclusiva SI – Criscitiello: “Harder-Milan, sempre più complicata. E ora…”

Conrad Harder e il Milan sono sempre più lontani. Gli ultimi dettagli per il passaggio dell’attaccante danese dallo Sporting Lisbona al club rossonero non si sta completando perché i portoghesi non stanno dando il via libera all’operazione. E allora il trasferimento è sempre più difficile che si concretizzi, come riportato in esclusiva da Michele Criscitiello su X. Sarebbe l’ennesimo buco nell’acqua del Milan nella ricerca del centravanti per la prossima stagione, che è stato finora il tormentone dell’estate milanista con Massimiliano Allegri che chiede assolutamente una punta per completare l’attacco.

Criscitiello su Harder-Milan
La trattativa è sempre più lontana dalla chiusura dopo essere stata vicinissima ad arrivare alla conclusione. E ora il club rossonero deve ricominciare da capo, come qualche giorno fa quando aveva rinunciato per ragioni fisiche a Victor Boniface. Un altro giro di valzer sugli attaccanti per i rossoneri che ora potrebbero, finalmente, seguire le indicazioni di Massimiliano Allegri che nella sua lista ha messo fin da subito Dusan Vlahovic.
Sempre secondo Alfredo Pedullà, nel frattempo, gli intermediari che stanno aiutando il Milan nella ricerca del nuovo centravanti, continuano a proporre nomi alternativi come quello di Tolu Arokodare del Genk.

