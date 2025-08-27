Lecce, nel giorno di Stulic, è anche record abbonamenti

21.758 abbonamenti sottoscritti, il Lecce riscrive la storia, un’altra pagina incredibile di passione, stabilisce un nuovo record, il dato più alto di sempre per il club giallorosso, conferma di un entusiasmo crescente che contagia tutta la piazza, un dato che fotografa alla perfezione l’amore per una maglia di un popolo intero. Lecce non vuole solo salvarsi ma diventare una realtà sempre più solida con alle spalle un pubblico che si conferma tra i più fedeli d’Italia. E da “solamente tu”, titolo della campagna abbonamenti, a “solamente noi”, il passo è stato brevissimo, parola di Sticchi Damiani, cuore orgoglio e appartenenza ancora, per questa 4 stagione in serie a. Testa al campo, la seconda giornata ha un’ospite di lusso, c’è il Milan di Max Allegri che arriverà in Salento, intanto chi è già arrivato è Stulic, il vice Krstovic, l’appuntamento con i nuovi compagni , il primo allenamento alla corte di Francesco che può contare su un giocatore già pronto, con lo Charleroi aveva già segnato un gol prima di salutare, e con i rossoneri ovviamente ci sarà . il nuovo numero 9 giallorosso allora avrà in Camarda un concorrente leale e sopratutto giovane ma con la stessa voglia di imporsi e di essere protagonista in un anno che diviene importante se pensiamo al giro delle rispettive nazionali. Intanto in questi ultimi giorni di mercato Corvino e Trinchera lavoreranno sulle uscite, ci sono un paio di esuberi da sistemare e per tornare poi sul record di abbonamenti, quel che è certo è che la società da dieci anni realizza fatti e la gente a sua volta risponde risponde con fatti altrettanto straordinari. È un circolo virtuoso ma sopratutto una crescita simbiotica che va difesa, questo è il pensiero del numero uno Sticchi Damiani…..