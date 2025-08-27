Leon Sturm conquista a Barcellona l’EPT Super High Roller. Tre mani da rivedere!

Il Super High Roller da €100.000 dell’European Poker Tour di Barcellona ha incoronato un nuovo campione. A spuntarla è stato il tedesco Leon Sturm, che ha superato un field di 47 entry (36 giocatori unici) per mettere le mani su uno dei titoli più prestigiosi della kermesse catalana.

Il torneo, articolato su tre giornate, ha generato un montepremi complessivo di €4.559.940, distribuito tra i migliori sei. Sturm, già vincitore di un braccialetto WSOP nel 2023, si è assicurato la fetta più grossa: €1.450.385, frutto di un accordo pre-testa a testa finale con David Coleman che ha lasciato in palio €200.000 per il vincitore. All’americano sono invece andati €1.148.755.

“Nuovo high score sbloccato – ha commentato Sturm in merito al suo nuovo miglior risultato in carriera –. È sempre bellissimo vincere un trofeo, per me conta più questo del premio in denaro.“

Oltre a Sturm e Coleman, sul podio è salito ancora una volta l’americano Jesse Lonis, terzo per €706.800, confermando il suo stato di forma in questo 2025.

LA SINTESI DEL TORNEO

La prima giornata ha visto la partecipazione di 36 entry, diventate 22 giocatori rimasti in sala alla fine dell’ultimo livello di gioco. Lo specialista tailandese di high/super high roller Punnat Punsri ha chiuso il Day1 al comando con 943.000 chips, seguito dal pro statunitense Seth Davies (890.000) e dal top regular live olandese Teun Mulder (829.000).

Nella top 10 si è piazzato anche Phil Ivey, nono con 407.000 chips accumulato. L’icona del poker ha offerto alcune ottime giocate. Eccone una.

Phil Ivey apre da under the gun e trova i call di Santhosh Suvarna e Jason Koon, entrambi dai bui. Flop: 2♦3♦3♥. Doppio check, Ivey betta 12.000 e Suvarna chiama. Koon invece rilancia a 40.000 ma non fa foldare nessuno. Il turn è un 2♠. Check del player indiano. Koon prosegue l’attacco con altre 40.000 chips: Ivey ci ha pensato a lungo prima di chiamare, mentre Suvarna molla il colpo. Si va in heads-up al river, un J♠. Koon mette pressione massima puntando abbastanza da coprire lo stack di Ivey. Il dieci volte campione WSOP ci pensa un po’, consuma alcuni time bank, e poi chiama rischiando l’eliminazione. In realtà, il suo è un ottimo call. Koon mostra infatti 6♥4♥, bluff con il progetto di scala mancato. Ivey gita 10♦10♣, coppia di dieci sufficiente a portarsi a casa il piatto.

Nei last 22 del Day1 troviamo anche Enrico Camosci, ultimo nel count. L’italiano è rimasto in alto per metà giornata, poi è incappato in un’azione clamorosa e alla fine sfortunata per lui.

Il norvegese Kayhan Mokri, due volte vincitore di questo torneo a Barcellona (nel 2023 e 2024), rilancia 7.000 da middle position. Enrico Camosci, che ha appena raddoppiato, tribetta fino a 23.000 da hijack. Punnat Punsri (cutoff) risponde con una forbet da 60.000 chips. L’azione torna a Mokri che non ha nessuno intenzione di chiamarsi fuori e “manda la vasca” da 243.000 chips. Call solo di Camosci e si va allo showdown.

Kayhan Mokri: A♥A♠

Enrico Camosci: K♣K♦

Il più classico dei cooler preflop vede Mokri partite in vantaggio, ma al flop K♠2♠3♣ Camosci centra il set di Re. Il turn 5♣ riapre le chance del norvegese che adesso può chiudere una scala Broadway. La possibilità si concretizza al river con il clamoroso [4h] che dimezza lo stack di Enrico Camosci.

L’italiano è poi uscito nella seconda giornata, senza andare a premio. Il Day2 ha registrato le chiplead del norvegese Espen Uhlen Jørstad, campione del mondo a Las Vegas nel 2022.