Milan, confermata la frattura per Ardon Jashari

In casa Milan sono state confermate quasi completamente le peggiori sensazioni in merito all’infortunio riportato oggi in allenamento da Ardon Jashari. Il neo centrocampista del Milan, a seguito di un duro scontro con Santi Gimenez, è rimasto vittima di un brutto infortunio. Le prime sensazioni aveva ipotizzato la frattura del perone per il mediano ex Bruges. La frattura del perone della gamba destra, purtroppo per i rossoneri, è ora confermata.

Le condizioni di Jashari

Secondo quanto riportato dal Milan, la frattura del perone destro è composta e non avrà bisogno di intervento chirurgico. Il calciatore perciò seguirà una terapia conservativa per recuperare dall’infortunio. Non sono note ancora le tempistiche per il recupero del calciatore arrivato dal Bruges.

La situazione in casa Milan

Una defezione importante per Massimiliano Allegri che aveva già chiesto una mezzala per rinforzare il suo centrocampo, seppur con caratteristiche diverse da quelle del centrocampista appena arrivato alla corte del tecnico liveronese. Contro il Lecce domani, Allegri avrà a disposizione un attacco spuntato senza Leão e in attesa degli ultimi arrivi, ma anche con un centrocampista importante in meno.