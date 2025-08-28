Milan, preoccupano le condizioni di Jashari: le ultime novità!

Nella conferenza stampa pre-Lecce, l’allenatore del Milan, Max Allegri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa a proposito di Ardon Jashari che domani sarà assente al Via Del Mare: “E’ un giocatore forte e di grande prospettiva. Purtroppo stamattina si è fatto male nella partitella dopo uno scontro con Gimenez e non ci sarà domani a Lecce. Per quanto riguarda il ruolo, io penso che sia o un mediano davanti alla difesa o in un centrocampo a due. Può fare anche la mezzala, ma dipende cosa gli si chiede alla mezzala di dover fare”. Dovrebbe trattarsi di un problema al perone destro: si teme una frattura.

Secondo quanto appreso da Sportitalia e raccontato da Francesco Letizia, l’infortunio potrebbe essere non di lieve entità, con lo staff medico rossonero in ansia circa le sue condizioni in attesa di conoscere il verdetto ufficiale dagli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore il centrocampista svizzero. Qualora si trattasse di un lungo stop, potrebbero anche cambiare i piani sul mercato del Diavolo con il Ds Igli Tare costretto a intervenire per sopperire all’assenza dell’ex Brugge…