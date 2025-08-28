Sorteggio Champions League, ecco le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

Si è svolto oggi a Montecarlo, il sorteggio della League Phase di Champions League. Coinvolte nel sorteggio quattro squadre italiane: il Napoli Campione d’Italia, l’Inter, l’Atalanta e la Juventus. Ecco il percorso delle otto gare delle quattro squadre italiane. Va precisato che, per il momento, si conoscono solamente le avversarie e le sedi delle singole gare. Il calendario della League Phase verrà pubblicato completamente sabato.

Napoli: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)

Juventus: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Benfica (C), Villarreal (T), Sporting (C), Bodo Glimt (T), Pafos (C), Monaco (T).

Atalanta: Chelsea (casa), PSG (trasferta), Club Brugge (casa), Eintracht F. (trasferta), Slavia Praga (casa), Marsiglia (trasferta), Athletic Club (casa), Union SG (trasferta).

Inter: Liverpool (in casa), Borussia Dortmund (trasferta), Arsenal (casa), Atletico (trasferta), Slavia Praga (casa), Ajax (trasferta), Kariat Almaty (casa), Union SG (trasferta).

L’Inter era inserita in prima fascia, Juventus e Atalanta in seconda, Napoli in terza: questa la situazione in partenza delle 4 squadre italiane protagoniste del sorteggio di Champions League.

Fascia 1:

PSG (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Inter (Italia)

Chelsea (Inghilterra)

Borussia Dortmund (Germania)

Barcellona (Spagna)

Fascia 2:

Arsenal (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Atletico Madrid (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Atalanta (Italia)

Villarreal (Spagna)

Juventus (Italia)

Eintracht Francoforte (Germania)

Club Brugge (Belgio)

Fascia 3:

Tottenham (Inghilterra)

PSV Eindhoven (Olanda)

Ajax (Olanda)

Napoli (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Marsiglia (Francia)

Fascia 4:

Copenaghen (Danimarca)

Monaco (Francia)

Galatasaray (Turchia)

Union SG (Belgio)

Qarabag (Azerbaigian)

Athletic Club (Spagna)

Newcastle (Inghilterra)

Pafos (Cipro)

Kairat Almaty (Kazakistan)