Sorteggio Champions League, ecco le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

di

Si è svolto oggi a Montecarlo, il sorteggio della League Phase di Champions League. Coinvolte nel sorteggio quattro squadre italiane: il Napoli Campione d’Italia, l’Inter, l’Atalanta e la Juventus. Ecco il percorso delle otto gare delle quattro squadre italiane. Va precisato che, per il momento, si conoscono solamente le avversarie e le sedi delle singole gare. Il calendario della League Phase verrà pubblicato completamente sabato.

Napoli: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)

Juventus: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Benfica (C), Villarreal (T), Sporting (C), Bodo Glimt (T), Pafos (C), Monaco (T).

Atalanta: Chelsea (casa), PSG (trasferta), Club Brugge (casa), Eintracht F. (trasferta), Slavia Praga (casa), Marsiglia (trasferta), Athletic Club (casa), Union SG (trasferta).

Inter: Liverpool (in casa), Borussia Dortmund (trasferta), Arsenal (casa), Atletico (trasferta), Slavia Praga (casa), Ajax (trasferta), Kariat Almaty (casa), Union SG (trasferta).

L’Inter era inserita in prima fascia, Juventus e Atalanta in seconda, Napoli in terza: questa la situazione in partenza delle 4 squadre italiane protagoniste del sorteggio di Champions League.

La Champions League (ANSA) – sportitalia.it

Fascia 1:
PSG (Francia)
Real Madrid (Spagna)
Manchester City (Inghilterra)
Bayern Monaco (Germania)
Liverpool (Inghilterra)
Inter (Italia)
Chelsea (Inghilterra)
Borussia Dortmund (Germania)
Barcellona (Spagna)

Fascia 2:
Arsenal (Inghilterra)
Bayer Leverkusen (Germania)
Atletico Madrid (Spagna)
Benfica (Portogallo)
Atalanta (Italia)
Villarreal (Spagna)
Juventus (Italia)
Eintracht Francoforte (Germania)
Club Brugge (Belgio)

Fascia 3:
Tottenham (Inghilterra)
PSV Eindhoven (Olanda)
Ajax (Olanda)
Napoli (Italia)
Sporting CP (Portogallo)
Olympiacos (Grecia)
Slavia Praga (Repubblica Ceca)
Bodo/Glimt (Norvegia)
Marsiglia (Francia)

Fascia 4:
Copenaghen (Danimarca)
Monaco (Francia)
Galatasaray (Turchia)
Union SG (Belgio)
Qarabag (Azerbaigian)
Athletic Club (Spagna)
Newcastle (Inghilterra)
Pafos (Cipro)
Kairat Almaty (Kazakistan)

